Harlan Coben nie zgodził się na zekranizowanie książek z uwielbianym bohaterem. Ma dobry powód

"Już mnie nie oszukasz" to jedna z 35 książek autorstwa Harlana Cobena, które niejednokrotnie znajdowały się w czołówce bestsellerów "New York Timesa" i zostały przetłumaczone na 46 języków. Prócz autonomicznych powieści, Coben jest również autorem serii o Myronie Bolitarze, jednym z najpopularniejszych detektywów w literaturze kryminalnej i sensacyjnej. Co ciekawe, żaden z dotychczas wyprodukowanych seriali nie skupiał się na uwielbianej przez czytelników postaci. Pisarz zdradził, dlaczego.