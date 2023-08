Indiana Jones nie znosił węży, ale Harrison Ford je uwielbia. Nowy gatunek nazwano na cześć aktora

Odkryty w Andach w Peru gatunek węża został nazwany Tachymenoides harrisonfordi, by uhonorować działania Harrisona Forda na rzecz ochrony środowiska. Popularny gwiazdor jest wiceprzewodniczącym organizacji Conservation International, która zajmuje się ochroną bioróżnorodności naszej planety. To już kolejne zwierzę, do nazwania którego Ford stał się inspiracją - wcześniej były to mrówka i pająk.



Jest w tym odrobina ironii, bowiem ikoniczny Indiana Jones, w którego Ford wcielił się pięciokrotnie na przestrzeni czterdziestu dwóch lat, nie przepadała za wężami - delikatnie pisząc. Gady wywoływały w tej wykreowanej przez George'a Lucasa postaci potężny lęk. "Węże... Dlaczego to muszą być węże?" - pyta zrezygnowany Indy w jednej z bardziej emocjonujących scen "Poszukiwaczy zaginionej Arki".