Rupert Grint miał dość Rona, a teraz wymiata w kinie grozy. Mówi, że nowa wersja "Harry'ego Pottera" jest pewna

Rupert Grint - aktor, który zyskał swą sławę za sprawą roli Rona Wesley'a w serii filmów o Harrym Potterze - udzielił interesującego wywiadu magazynowi "Bustle". W głównej mierze odnosił się w nim właśnie do postaci rudowłosego czarodzieja, przyznając, że poświęcając jej sporą część swojego życia (okres między 11 a 22 rokiem życia), siłą rzeczy często czuł się przytłoczony i zmęczony. Jak twierdzi, w pewnym momencie miewał trudności z oddzielaniem samego siebie od swojej postaci.



Opowiedział, że pod koniec właściwie grał już sam siebie - na planie połączył się z Ronem w jedno. Ba, dodał, że nawet teraz reaguje, gdy ktoś powie do niego: "Ron". I nic dziwnego. Przez ponad dekadę na zmianę był zajęty albo graniem w "Potterach", albo promowaniem ich. Jednocześnie był nieustannie przyćmiewany przez głównego bohatera i odtwórcę jego roli.



Nie oznacza to, że gwiazdor nie docenia tego, co dała mu seria filmów. Świetnie się bawił i zyskał sporo możliwości (o zarobkach nie wspominając). Rzecz w tym, że tego rodzaju wieloletni projekt to naprawdę dużo dla dorastającego nastolatka - tym bardziej takiego, który bardzo boi się ciemności i cierpi na arachnofobię. Podkreślił, że jego zdaniem skończyli we właściwym momencie - potrzebował już odpoczynku, by wszystko sobie przemyśleć. "Gdybyśmy kontynuowali, mogłoby dojść do pogorszenia sytuacji" - dodał.