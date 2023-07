Warto dodać, że ci gromadzili się w okolicach Stadionu Narodowego na trzy dni przed samym show, zajmując sobie kolejkę, a co za tym idzie jak najlepszą miejscówkę. W niedzielny wieczór Styles wykonał takie hity jak m.in. "Adore You", "Watermelon Suger", "Sign of the Times", "As It Was" oraz "Music for a Sushi Restaurant". Z kolei przed samym show Harry rozdawał autografy uradowanym fanom i fankom.