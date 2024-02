Szokujący film trafił na HBO Max. Reżyser zniszczył życie aktorce; sam został pozbawiony praw obywatelskich

„Ostatnie tango w Paryżu” to legendarne i kontrowersyjne dzieło w reżyserii Bernardo Bertolucciego. Premiera w 1972 r. wywołała skandal, szok i poruszenie za sprawą odważnego, wręcz rewolucyjnego podejścia do erotyki - obraz spotkał się zresztą z potężną krytyką ze strony bardziej konserwatywnych odbiorców. Filmowi zarzucano pornograficzny charakter i przeprowadzanie ataku na poczucie przyzwoitości i moralności; Bertolucci oburzył tak bardzo, że niektóre środowiska postulowały o sądową konfiskatę produkcji. We Włoszech zabroniono dystrybucji „Tanga”, a sędzia pozbawił reżysera praw obywatelskich na 5 lat i skazał na 4 miesiące aresztu w zawieszeniu.



Fabuła skupia się na 45-letnim Paulu (Marlon Brando) - mężczyźnie przygnębionym samobójstwem żony i coraz bardziej dostrzegalnym procesem starzenia się. Zaczyna spotykać się z 20-letnią Jeanne (Maria Schneider), która wkrótce ma wyjść za mąż - razem spędzają trzy dni, poświęcając je brutalnym zbliżeniom intymnym w formie BDSM, nie rozmawiając o swoich życiach, planach, przeszłości. Gdy w końcu się rozstają, mężczyzna próbuje ponownie odnaleźć dziewczynę - ta jednak nie będzie chciała do niego wrócić.



Doceniony przez krytyków za warstwę artystyczną obraz wywołał jeszcze jedna kontrowersję, o której znacznie więcej mówi się współcześnie - chodzi o Marię Schneider, młodą aktorkę wcielającą się w Jeanne. Film przyniósł jej międzynarodowy rozgłos i prestiżowe nagrody, ale jego realizacja okazała się okropnym, traumatycznym przeżyciem - francuska aktorka musiała odbyć kurację w szpitalu psychiatrycznym, po czym już nigdy więcej nie chciała rozmawiać z Bertoluccim. W czasie kręcenia jednej ze scen Schneider nie została poinformowana, że weźmie udział w scenie wykorzystania seksualnego - Brando zaskoczył ją na planie, wymuszając „odegranie” całej sytuacji, choć nie było jej w scenariuszu i nikt jej o niej nie poinformował. Młoda i niedoświadczona dziewczyna nie wiedziała, że nie ma obowiązku brania w tym udziału - później przyznała, że poczuła się wykorzystana seksualnie. Bertolucci przyznał po tem, że nie chciał, by Maria odgrywała swoje upokorzenie i gniew - chciał zobaczyć jej prawdziwą reakcję jako dziewczyny, nie aktorki. Dodał jednak, że choć czuje się winny to nie żałuje. Tymczasem Schneider przypłaciła udział w produkcji traumą, uzależnieniami i zrujnowaną psychiką.



Ostatnie tango w Paryżu będzie dostępne w HBO Max.