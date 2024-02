Ten film jest jak cios w splot słoneczny, a pewnie go nie widzieliście. To nowość w HBO Max

Kusiło mnie, by wyróżnić tu wspaniałe „Ostatnie tango w Paryżu” Bertolucciego czy też, jeszcze bardziej, „Kwiat tysiąca i jednej nocy”, czyli ostatnią część trylogii mistrza Pasoliniego (jedną z najwspanialszych adaptacji baśni w historii kina i obraz, którego nie obejrzycie w Polsce legalnie w innych źródłach), ostatecznie postawiłem jednak na nowsze kino: dramat „Cios” z 2022 r. w reżyserii Welby’ego Ingsa, nowozelandzkiego twórcy.



Jim (Jordan Oosterhof) ma siedemnaście lat i właśnie przygotowuje się do swojej pierwszej zawodowej walki bokserskiej - już teraz odnosi sukcesy, które tylko utwierdzają go w przekonaniu, że powinien zostać profesjonalistą. Wszyscy wokół są zresztą zgodni, że z pewnością mu się to uda. O zwycięstwo chłopaka najintensywniej zdaje się walczyć jego ojciec-alkoholik. Trenuje syna i zamierza zrobić wszystko, by ten stał się zawodowcem. Jim zaczyna jednak wątpić w sens wiązania swojej przyszłości z boksem - i właśnie wtedy w jego życie wkracza Whetu, homoseksualny chłopak pochodzenia maoryskiego, który zamierza uciec z miasta i rozpocząć karierę muzyka. Po spotkaniu Z Whetu Jim zaczyna snuć rozważania na temat własnego życia i seksualności.



„Punch” to wzorowy dramat proponujący wnikliwe spojrzenie na prawa młodości i odkrywanie własnej tożsamości, opowieść o poświęceniu i drodze do odnalezienia siebie. Nie jest to tytuł przełomowy czy zanadto odświeżający, ale z całą pewnością wiarygodny, przejmujący i wciągający. Obraz czerpie z tradycji queerowego kina o dojrzewaniu oraz kina sportowego; oba światy wspaniale się tu łączą i składają się na świetny fundament dla opowieści o dorastającym chłopaku. Nostalgiczny nastrój, tęskne i marzycielski zdjęcia oraz świetne aktorstwo dopełniają spójnej całości. Warto.