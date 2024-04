Wyczekiwany serial uznanego reżysera wpada na HBO Max. Robert Downey Jr. w kilku zaskakujących rolach

To odświeżająca, żywa, świetnie zrealizowana, ale i wymagająca seria - „Sympatyka” należy oglądać uważnie, by wydobyć z niego jak najwięcej na drodze interpretacji. Myślę, że warto - przynajmniej na razie (pełna recenzja serii z pewnością pojawi się na łamach naszego serwisu). A co z Robertem Downeyem Jr? To multikreacja - jeden aktor portretuje w gruncie rzeczy wiele postaci, potężnych białych mężczyzn, których Kapitan spotyka podczas swojej przygody. To dość klarowny zabieg - oto przedstawiciele kolonialnej władzy zlewają się w jedną, zbiorczą postać; łączy je bezwzględność, drapieżność, oportunizm. Downey jest przeważnie świetny, ale momentami traci na wiarygodności - to nierówne kreacje, ale jestem pewien, że widownia je doceni, a i kilka nominacji wpadnie. Tak czy inaczej: warto sprawdzić.