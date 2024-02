Mam na myśli "Elle" z 2016 r. - jeden z najmocniejszych obrazów Paula Verhoevena; legendarnego twórcy, który niejednokrotnie szokował, polaryzował widownię i media, odpychał i zachwycał. Jeśli chodzi o obrazy Holendra, jedno jest pewne: nikogo nie pozostawiają obojętnym. Co niesamowite: mimo 85 lat na karku ten błyskotliwy reżyser nie stracił pazura. W 2021 r. dał nam przecież szeroko dyskutowaną "Benedettę", a pięć lat wcześniej tę nagrodzoną Złotymi Globami perełkę.



O co w niej chodzi? To adaptacja powieści "Oh..." pióra Philippe’a Djiana, którą przerobił na scenariusz David Birke. Isabelle Huppert (absolutnie wybitna, po raz pierwszy nominowana do oscara właśnie za tę rolę) wciela się tu w bizneswoman Michele Leblanc, która pada ofiarą napaści seksualnej we własnym domu. Ten atak zmienia życie bohaterki - gdy jednak w końcu odkrywa, kto jest jego sprawcą, angażuje się w dziwną, przerażającą grę, która w każdej chwili może źle się skończyć.



"Elle" to kino na miarę Verhoevena: scenariusz zadaje ciekawe pytania, cała opowieść pulsuje niewygodną perwersją, kolejne sekwencje są absolutnie nieobliczalne. To thriller i czarna komedia w jednym, pokręcony, nieprzyzwoity w sposób nieproblemytczny. Miesza gatunki, perspektywy i refleksje. Zagęszcza atmosferę, mnoży mylne tropy, sprawnie buduje napięcie. Gwarantuję wam: drugiego takiego filmu nie znajdziecie w ofertach streamingowej konkurencji. Pozycja obowiązkowa: obiecuję, że nie podsumujecie tego seansu wzruszeniem ramion.