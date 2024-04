HBO robi wielkie porządki. Wśród usuwanych tytułów film z Florence Pugh

W filmie "Nie martw się, kochanie", którego akcja rozgrywa się w latach 50. XX w., Florence Pugh wcieliła się w rolę Alice Chambers, która wraz z mężem, Jackiem Chambersem (Harry Styles) mieszka w wyidealizowanym, eksperymentalnym miasteczku pracowniczym wraz z innymi zatrudnionymi przy ściśle tajnym Projekcie Victory oraz ich rodzinami. Mężczyźni spędzają całe dnie w pracy na "rozwojem nowoczesnych materiałów", z kolei ich żony - cieszą się życiem na luksusowym osiedlu. Kiedy jednak na powierzchni idyllicznego życia pojawiają się rysy, Alice postanawia sprawdzić, czym zajmują się pracownicy miasteczka Victory. Okazuje się, że by ujawnić to, co dzieje się w raju, będzie musiała poświęcić więcej niż jej się wydaje.



Film "Nie martw się, kochanie" jest dostępny na platformie HBO Max do 6 maja. Obejrzysz go tutaj.