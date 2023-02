Serial "The Crown" to produkcja, która skupia się na czasach rządów królowej Elżbiety oraz towarzyszących temu historycznych wydarzeń, których wielu i wiele z nas nie mogło być świadkami. I właśnie to płynne przejście z kart historii do współczesności jest jednym z zarzutów Heleny Bonham Carter przeciwko powstaniu kolejnego sezonu serialu "The Crown".