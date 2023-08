Nie Harry Styles i nie Taylor Swift. Spotify zdradziło, co jest prawdziwym hitem lata

Kolejne dwa miejsca na podium zajęły kolejno kawałki "WHERE SHE GOES" autorstwa Bad Bunny'ego oraz "Seven" w wykonaniu Jung Kooka i Latto. Dopiero na 4. miejscu znalazł się hit pobijającej w branży muzycznej rekordy Taylor Swift - "Cruel Summer", na 7. miejscu pojawił się przebój "Flowers" Miley Cyrus, a na 10. pozycji - "As It Was" Harry'ego Stylesa. Zestawienie opublikował serwis Variety.