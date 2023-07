Mówiono o niej „żelazna dama telewizji”. Była legendarną prezenterką TVP, lecz życie dało jej w kość

Ale po kolei. Irena Dziedzic pracę zawodową rozpoczęła w 1946 roku w "Echu Krakowa" jako "redaktor depeszowy". Później Dziedzic dość krótko pracowała we wrocławskim "Słowie Polskim". W 1948 roku zamieszkała w Warszawie, gdzie początkowo pracowała jako depeszowiec w "Głosie Ludu", z kolei później zatrudniła się w "Expressie Wieczornym". W 1952 roku została dziennikarką Polskiego Radia. Kilka lat później, bo w marcu 1956 roku rozpoczęła pracę w Telewizji Polskiej, gdzie została gospodynią programu publicystyczno-rozrywkowego "Tele-Echo".



Prowadziła go do kwietnia 1981 roku. Irena Dziedzic była również spikerką TVP, natomiast w latach 1965-1968, jedną z prowadzących "Dziennik Telewizyjny. Później z kolei pełniła funkcję twórczyni oraz kierowniczki redakcji kulturalnej w "Dzienniku Telewizyjnym". W latach 1977-1980 prowadziła również Festiwal Interwizji w Sopocie.



Na swoim koncie Dziedzic miała również proces, który wytoczyła dwóm dziennikarzom o niesławienie: Januszowi Ratzko oraz Jerzemu Pardusowi. Po wieloletniej batalii wygrała w sądzie. Z kolei jesienią 1983 roku wróciła do zawodowej aktywności, prowadząc autorski program "Wywiady Ireny Dziedzic", który zszedł z anteny we wrześniu 1991 roku. Rok później na rynku wydawniczym ukazała się książka autobiograficzna "Teraz ja... 99 pytań do mistrzyni telewizyjnego wywiadu".