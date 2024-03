Wygląda na to, że mamy nowego Bonda. Pogłoski okazały się zgodne z prawdą

Według brytyjskiego „The Sun” 33-letni aktor - Aaron Taylor-Johnson - otrzymał już propozycję roli Jamesa Bonda i jeszcze w tym tygodniu ma podpisać kontrakt. Dla osób śledzących temat nie powinno to być wielkim zaskoczeniem: zdaniem wielu fanów artysta świetnie nadaje się do tej roli, a pierwsze pogłoski o jego możliwym udziale w nowych filmach pojawiły się już przed rokiem. W październiku 2023 r. pisaliśmy, że Taylor-Johnson jest już o krok od otrzymania tej oferty. To przy okazji pierwszy wybór producentki serii filmów o agencie 007, Barbary Broccoli.



Brytyjczyk spotkał się z twórczynią na początku ubiegłego roku, by w tajemnicy wziąć udział w próbnych zdjęciach - podobno wypadły one znakomicie.