Telewizja pokaże serię filmów o Janie Pawle II. W święta wielkanocne możesz zrobić sobie maraton

"Karol - Człowiek, który został papieżem" to pierwsza część biografii papieża, która skupia się na młodości Karola Wojtyły i jego przeżyciach z czasów II wojny światowej. Druga część - "Karol - Papież, który pozostał człowiekiem" opowiada już o początkach jego pontyfikatu. W obu filmach w Jana Pawła II wciela się Piotr Adamczyk - do dzisiaj jest on kojarzony z tą właśnie rolą.