Nie żyje Janusz Rewiński. Ceniony aktor i ikoniczny "Siara" miał 74 lata

W ostatnich latach życia aktor wycofał się z życia publicznego i porzucił aktorstwo, wiodąc życie samotnika. Zajął się wówczas hodowlą i rolnictwem we wsi Nowodwór w okolicach Mińska Mazowieckiego, izolując się od bliskich: "Generalnie, bywają dni, kiedy się nawet telefon do mnie nie odzywa i wtedy jest mi bardzo dobrze. A jak chcę, to sobie wspominam różne rzeczy i myślę, że lepszych wspomnień nie będzie, od tych które były..." - mówił. Zmarł 1 czerwca.