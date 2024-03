Do streamingu wpadła nostalgiczna bomba atomowa dla fanów kina akcji

Zawsze gdy wracam do filmów akcji z lat 80. i 90. zastanawiam się, komu przeszkadzało, że tak się robiło kino. To były prostsze czasy. Wystarczyło dać mięśniakowi hordę złoli do lania i widowisko gotowe. Nikt nawet nie marzył o operowym rozbuchaniu w stylu "Johna Wicka", ani tym bardziej efektach specjalnych za grube miliony. Widzowie nie potrzebowali więcej niż widowiskowego mordobicia, paru strzelanin, kilku wybuchów i mnóstwa one-linerów. Po co przecież skopać komuś tyłek, jeśli nie można tego podsumować suchym żartem? Piękno w tym wypadku tkwi w braku pretensji i przegięciu.



Formuła kina akcji lat 80. i 90. oparta była na szpanerstwie. Arnold Schwarzenegger szpanował swoją atletyczną budową, Sylvester Stallone szpanował patriotyzmem, Chuck Norris szpanował kopami z półobrotu, a Jean-Claude Van Damme szpanował szpagatem. Twórcy tych filmów dobrze wiedzieli, jak wykorzystać atrybuty i umiejętności ówczesnych herosów. Właściwie to nawet zdarzało im się skupiać na nich za bardzo. Ale za to właśnie ich kochaliśmy. Świat poszedł jednak do przodu i publiczność woli już innych bohaterów.



