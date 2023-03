W "Soku z żuka 2" jedną z głównych ról może zagrać Jenna Ortega

Pierwsze informacje na temat "Soku z żuka 2" pojawiły się już w 2013 roku. To wtedy Michael Keaton potwierdził, że trwają nad nim prace. Niedługo potem sam Tim Burton powiedział, że tęskni za głównym bohaterem. Niewiele więcej się jednak w sprawie sequela działo. Przynajmniej do zeszłego roku, kiedy to tytułem zajęła się firma producencka Brada Pitta - Plan B. Teraz wygląda na to, że w końcu ten film zobaczymy.