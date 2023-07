Jerzy Stuhr odniósł się do wypadku sprzed roku: "Czuję się niewinny, wewnętrznie jestem czysty"

Czuję się niewinny, skończyło się na kolizji. Tak naprawdę nic nie zrobiłem, więc wewnętrznie jestem kompletnie czysty. Oczywiście denerwują mnie pomówienia i stosunek prokuratury do mojej osoby, która proponowała coraz wyższe kary i chciała mnie zjeść. Pan Ziobro ścigał pół roku. Powiedzieli, że będą to robić do końca, a ja się zastanawiam: po co? To wręcz filmowa sytuacja, ale chciałbym, żeby już się skończyła - zdradził Jerzy Stuhr, dodając, że bardzo bolało go, w jaki sposób został przedstawiany w mediach po wypadku. Stuhr zapowiedział też, że wyda książkę, w której odniesie się do tego wydarzenia.