Jesse Eisenberg otrzymał polskie obywatelstwo. Spotkał się z Andrzejem Dudą

O Jessem Eisenbergu jest ostatnio głośno w związku z filmem "Prawdziwy ból", który został wyróżniony nominacją do Oscara i statuetką dla Kierana Culkina. Produkcja skupia się na dwóch kuzynach, Davidzie (w tej roli Jesse Eisenberg) i Benjim (zdobywca Oscara Kieran Culkin), którzy wyruszają do Polski, by lepiej poznać swoje korzenie i uczcić pamięć ukochanej babci.