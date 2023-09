Jimmy Fallon oficjalnie przeprasza. Miał znęcać się nad pracownikami i tworzyć toksyczne środowisko w swoim show

Show Jimmy'ego Fallona to jeden z ulubionych formatów wielu gwiazd, które zawsze chętnie przyjmują zaproszenie do programu. Na fotelu w "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" zagościły do tej pory takie osobistości jak Taylor Swift, Michelle Obama, ASAP Rocky, James Franco, Jennifer Aniston i wiele, wiele innych. Ostatnio okazało się jednak, że prowadzący talk show, tak ciepło postrzegany przez widzów i gwiazdy, jest zupełnie inny w stosunku do swoich pracowników. Prawda wyszła na jaw po tym, gdy serwis Rolling Stone opublikował artykuł, w którym pracownicy Jimmy'ego Fallona mieli narzekać na atmosferę panującą za kulisami i toksyczne środowisko pracy. Gospodarz wieczornego talk show nie zostawił publikacji "Rolling Stone" bez komentarza, co więcej - i postanowił przyznać się do błędu.