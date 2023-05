Fani Amber Heard nie chcą filmu z Johnnym Deppem na otwarcie festiwalu w Cannes

"Kochanica króla" to pierwszy od kilku lat film, w którym zagrał Johnny Depp. Branża odwróciła się od niego, po tym jak w 2018 roku Amber Heard w swoim felietonie pośrednio oskarżyła go o przemocowe zachowania. W zeszłym roku doszło do publicznego starcia eksmałżonków na sali sądowej i chociaż to gwiazdor wyszedł z niego obronną ręką, fani aktorki wciąż nie życzą sobie jego obecności w przestrzeni publicznej.



Na kilka dni przed pokazem otwierającej festiwal w Cannes "Kochanicy króla" miłośnicy Amber Heard ruszyli z oddolną akcją w mediach społecznościowych #CannesYouNot. Ma to być wymierzona w osobę Johnny'ego Deppa forma protestu przeciwko pokazywaniu filmu na imprezie, która - według pomysłodawczyni kampanii - od wielu lat promuje gwałcicieli, przemocowców i drapieżców seksualnych.



Czytaj także: