Johnny Depp robi pierwszy od 25 lat film. Nie zabraknie w nim polskich akcentów

Z powodu opublikowanego w 2018 roku felietonu Amber Heard, kariera Johnny'ego Deppa zawisła na włosku. W Hollywood stał się persona non grata. Wszystko zmieniło się wraz z procesem o zniesławienie, który wytoczył swojej eksmałżonce. Od grania miał dłuższą przerwę, ale uczestnicy festiwalu w Cannes zaraz będą mogli się przekonać, czy nie wyszedł przez ten czas z wprawy, bo imprezę otworzy "Jeanne du Barry" z jego udziałem.



Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale Johnny Depp nie zamierza przecież spoczywać na laurach. Co prawda nie wraca jeszcze do "Piratów z Karaibów", ale na nudę nie będzie narzekał. Właśnie ogłosił obsadę swojego nowego filmu. Biograficzny "Modi" to jego drugi po "Odważnym" z 1997 roku reżyserski projekt.



