Johnny Depp coraz bliżej powrotu do "Piratów z Karaibów"? Już nawet sam aktor tego nie wyklucza

Po pośrednich oskarżeniach Amber Heard Hollywood nie chciało mieć z Johnnym Deppem nic wspólnego. Wszystko zmieniło się, kiedy aktor wytoczył swojej byłej małżonce proces o zniesławienie. Opinia publiczna stanęła za nim murem i teraz gwiazdor może korzystać z odzyskanego dobrego imienia. Już niedługo na ekrany kin wejdzie "Kochanica króla" z jego udziałem, a on sam przymierza się do swojego pierwszego od ponad dwóch dekad projektu reżyserskiego. Wygląda też na to, że coraz bliżej mu do powrotu do roli Jacka Sparrowa w "Piratach z Karaibów".



Co prawda podczas procesu z Amber Heard, Johnny Depp powiedział, że nie zagrałby ponownie u Disneya nawet za "300 mln dolarów i milion alpak", ale kiedy tylko wytwórnia zauważyła, jak opinia publiczna go uwielbia, zaczęła się do niego "przymilać". Tak producent "Piratów z Karaibów" Jerry Bruckheimer, jak i producent niegdyś powiązany z Disneyem, stwierdzili, że powrót gwiazdora do serii może być tylko kwestią czasu.



