Czy możemy spodziewać się "Jokera 3"? Reżyser już zdecydował

"Joker" zadebiutował na ekranach kin w 2019 roku. Mając na uwadze zachowawcze podejście Hollywood do filmów superbohaterskich, projekt od swoich pierwszych zapowiedzi wydawał się nazbyt brawurowy. A jednak w tym szaleństwie znalazła się metoda. Produkcja okazała się sukcesem artystycznym (11 nominacji do Oscara, które udało się zamienić na dwie statuetki) i komercyjnym. Na całym świecie zarobił ponad miliard dolarów. Sequel był więc unikniony.



Todd Phillips może i stanął za kamerą całej trylogii "Kac Vegas", ale ogólnie nie należy do osób, które lubią się powtarzać. Dlatego "Joker 2" będzie już zupełnie inny od swojego poprzednika. Skończy się w nim samotność dobrze nam już znanego Arthura Flecka. Główny bohater, teraz już pacjent szpitala Arkham, zakochuje się bowiem w terapeutce Harleen Quinzel. Kiedy oni wdają się w burzliwy romans, wyznawcy Jokera próbują wydostać go z zakładu.