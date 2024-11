"Joker: Folie a Deux" jest już w VOD. Mamy listę serwisów

"Joker 2" na początku zeszłego miesiąca trafił do kin. Niestety, nie dorósł do pięt swojemu poprzednikowi - ani pod względem artystycznym, ani komercyjnym. Krytycy się na nim wyżyli jeszcze po jego premierze na festiwalu w Wenecji. Zniechęceni negatywnymi recenzjami widzowie, nie śpieszyli się, żeby sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy osadzonego w Arkham Arthura Flecka. Przy budżecie w wysokości 200 mln dol. film zarobił jedyne 206 mln. Dla porównania: kosztująca maksymalnie 70 mln jedynka zebrała w światowym box offisie ponad miliard.



Stojące za filmem Warner Bros. zdecydowało się ratować błyskawicznym wprowadzeniem "Jokera 2" do dystrybucji cyfrowej. W Stanach Zjednoczonych film trafił na platformy VOD jeszcze pod koniec października - zaledwie dwadzieścia parę dni po swojej premierze kinowej. W Polsce musieliśmy na niego czekać nieco dłużej, ale również możemy go już obejrzeć online.