Jak wygląda Joaquin Phoenix na planie filmu "Joker: Folie a Deux"? Wyciekły nagrania z planu

Podczas, gdy wczoraj pojawiły się nagrania z Jokerem w roli głównej, trzy tygodnie temu internet obiegły zdjęcia z Lady Gagą, która w najnowszej części filmu wcieli się w Harley Quinn, byłą psychiatrkę zatrudnioną w szpitalu psychiatrycznym Arkham Asylum, z którego pomogła uciec Jokerowi. Podtytuł filmu "Folie a Deux" to w tłumaczeniu z francuskiego szaleństwo, obłęd lub szał dwojga, co pozwala spekulować, że to głównie na relacji Jokera z Harley Quinn będzie skupiał się film.