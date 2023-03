Polska Madeleine McCann została oceniona przez amerykańskich ekspertów. Sprawdzali, czy mówi prawdę

Ona w to być może naprawdę wierzy już teraz. Myślę, że zagubiła się w świecie, który sama stworzyła. Jest jakaś prawda w tym, co ona mówi - powiedział. Co ciekawe, o opinię poproszono też publiczność. Ci również przychylili się do zdania prowadzącego, podkreślając, że wiara Julii w to, że to ona jest Madeleine McCann jest pewnym wytworem wyobraźni 21-latki.