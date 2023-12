Oświadczyny na koncercie Julii Żugaj. Influencerka odpowiedziała

Ja bardzo bym nie chciała się znowu wpasowywać w te ramy, jesteśmy razem, nie jesteśmy razem. Układa nam się, jest dobrze, więc każdy sobie może nazwać to, jak chce. To jest też tak, że jak zerwaliśmy, to ja sobie uświadomiłam, że nie umiem żyć już bez Maćka. Było mi bardzo ciężko. To jest z tyłu głowy taka świadomość, że nie dałabym sobie rady bez niego. To umocniło naszą relację.