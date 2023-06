W miejscu zaginięcia Juliana Sandsa znaleziono ludzkie szczątki. Nowe dowody w sprawie

Julian Sands, aktor znany z takich produkcji jak "Śmiertelna gra" czy "Czarnoksiężnik", zaginął w styczniu podczas samotnej wędrówki na szlaku Mount Baldy w południowej Kalifornii. Jak podaje The New York Times, od tamtej pory ośmiokrotnie wszczęto poszukiwania, które dotyczyły stricte zaginionego aktora, a także niepowiązanych z jego zaginięciem akcji poszukiwawczo-ratowniczych w rejonie, gdzie mógł znajdować się po raz ostatni. Misję ratunkową utrudniały głównie ekstremalne warunki pogodowe w postaci lodu i śniegu, przez co poszukiwania wznowiono dopiero w połowie czerwca, kiedy ratownikom nie groziło już niebezpieczeństwo z powodu nieprzewidywalnej pogody. Niedawno nastąpił przełom w sprawie zaginionego aktora, o czym poinformowali szeryfowie z departamentu San Bernardino.