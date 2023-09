Takich cowboyów dzisiaj potrzebujemy. Powrót tego serialu na Disney+ bardzo mnie ucieszył

"Miasto strachu" to projekt dość specyficzny. Chociaż Elemore Leonard odpowiada za książkowy pierwowzór "Justified", to w powieści, na podstawie której powstał jego sequel, Raylan Givens nie występuje. Dave Andron i Michael Dinner postanowili to jednak zmienić i umieścili w jej fabularnych ramach dobrze nam znanego szeryfa federalnego. Osobom powiązanym z produkcją zdarzało się już podkreślać w wywiadach, że to nie tyle kontynuacja oryginalnego serialu, co nowe spojrzenie na jego uniwersum. Ale spokojnie. Wszystko się tu rymuje z poprzednimi perypetiami lubianego bohatera.



Akcja "Miasta strachu" rozgrywa się 15 lat po tym, jak Givens opuścił Kentucky (po wydarzeniach przedstawionych w finale "Justified" przed skokiem czasowym). Szeryf federalny dzieli swój czas między pracą w służbie prawa a byciem ojcem nastoletniej już Willi. Właśnie wiezie córkę na obóz, kiedy dwóch wyrostków postanawia ukraść im samochód. Ewidentnie nie wiedzą, z kim zadzierają i zgodnie z naszymi oczekiwaniami, szybko lądują przed obliczem sprawiedliwości. W zachowaniu głównego bohatera coś się jednak zmieniło.



