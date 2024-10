Z "Kąpieli diabła" nie chce się wychodzić. Nawet nie myśl o chwytaniu za ręcznik

Nazywanie "Kąpieli diabła" horrorem część z was może uznać za nadużycie. W końcu nie ma w niej elementów nadprzyrodzonych. Współscenarzyści i reżyserzy Severin Fiala i Veronika Franz skupiają się na rodzinnym dramacie głęboko religijnej Agnes w XVIII-wiecznej Austrii. W efekcie dostajemy coś na kształt "Czarownicy. Bajki ludowej z Nowej Anglii", bo, choć Czarnego Filipa w nim nie uświadczymy, to jednak mamy do czynienia z folk horrorem pełną gębą.



Folk horror gardzi jump scare'ami, rozsmakowując się w gęstej atmosferze. Określane tym mianem filmy sprowadzają się do nastroju, misternie budowanego klimatu niepokoju. Zazwyczaj są przez to powolne, nigdzie się nie śpieszą. Na początku mają chwytać widza za gardło i utrzymywać go w stanie rosnącego napięcia przez cały czas swojego trwania. "Kąpieli diabła" ta trudna sztuka wychodzi bez większych problemów.