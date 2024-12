"Kevin sam w domu" to plagiat? Mroczniejszą wersję świątecznego hitu obejrzycie w polskich kinach

Oglądanie "Kevina samego w domu" to w Polsce taka sama tradycja, jak karp na wigilijnym stole. Nieważne ile razy byśmy go widzieli, co roku tłumnie zasiadamy przed telewizorami, aby ponownie zobaczyć, jak młody chłopak spuszcza łomot dwóm rabusiom. Całą posiadłość rodziców naszpikowuje pułapkami. Jednemu ze złodziei przyjdzie więc stąpać po rozbitych bańkach choinkowych, a drugiemu głowa zapłonie. Brzmi strasznie, ale strasznie to jest to śmieszne.



"Kevin sam w domu" to pełnokrwiste home invasion, tylko podane w formie świątecznej komedii familijnej. Jego horrorowy potencjał widać jednak na każdym kroku. Dostrzegł go też francuski reżyser Rene Manzor. Właściwie, to gdy tylko wpadł na pomysł opowieści o dzieciaku walczącym z przestępcą, od razu widział ją jako kino grozy. "Wizytę Świętego Mikołaja" pokazał bowiem światu w 1989 roku - rok przed premierą bożonarodzeniowego hitu.