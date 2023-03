Chociaż jeszcze do niedawna zapowiadano, że kina dość szybko odbiją się po pandemii, przez nasze nowe przyzwyczajenia, przepowiednie te się nie sprawdzają. Hollywood walczy z branżą streamingową, zwiększając budżety swoich produkcji, co daje wymierny efekt, ale do tego pożądanego jeszcze daleko. Mimo to Tomasz Jagiełło z optymizmem spogląda w przyszłość, bo przecież to premiery na wielkich ekranach wciąż przynoszą największe zyski.