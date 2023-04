Figle i występki widzów, czyli musicie przestać to robić

Choć sam niedawno pisałem, że z kilku powodów cenię sobie niektóre seanse w multipleksach bardziej, niż pokazy w kinach studyjnych, nie mogę zaprzeczyć, że to w tych pierwszych zdecydowanie łatwiej zetknąć się z widzami, którym obce są fundamentalne zasady kultury. Tak to już jest - duże kina to większy przekrój klientów, a ci czasem zdają się zapominać, że ogromna sala, brak świateł i potężne głośniki to za mało, by zamaskować pewne zachowania. W związku z tym zapewne każdy z was choć raz doświadczył podobnej sytuacji: gasną światła, zwiastuny dobiegają końca, rozpoczyna się seans, otwierasz swoją zimną Pepsi i pssst… czas na film! Wtem klimat i skupienie zostają rozproszone - sąsiad z rzędu wyżej teatralnym szeptem komentuje każdą scenę, nastolatki z dołu co chwila błyskają ekranami smartfonów, pan po prawej nie raczył wyciszyć dzwonka, a telefon dzwoni... I tak dalej.



A to przecież zaledwie wierzchołek góry lodowej.