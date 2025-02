To jeden z najlepszych filmów, jakie ostatnio obejrzałem. I nareszcie jest dostępny online

Reżyser zgrabnie połączył fakty z fikcją, tworząc dynamiczną, absorbującą narrację. W pewnym sensie "8 mila" spotyka się tu z "Trainspottingiem". Energia, humor i świeże spojrzenie na kwestie polityczne i kulturowe Irlandii Północnej wyróżniają produkcję na tle, cóż, właściwie wszystkiego - od lat nie widziałem nic podobnego. To film o niesłychanej mocy - płynącej zarówno z opowieści i przekazów, jakie ze sobą niesie, jak i z muzyki i bohaterów. O odważnym podejściu do tematów konfliktu językowego i braku porozumienia oraz przedstawieniu bardziej młodzieżowej perspektywy na współczesne problemy społeczne nawet nie wspominam.



Zresztą - o jego sile niech świadczy fakt, że zdążył już przyczynić się do zwiększenia zainteresowania językiem irlandzkim, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń. Muzyka zespołu - któremu film zapewnił szerszy rozgłos - oraz jej wydźwięk stały się prawdziwym symbolem odrodzenia kulturowego, ba, również walki o zachowanie tożsamości językowej w Irlandii Północnej. Imponujące. I myślę, że piękne.



"Kneecap" to kino nieustraszone, pulsujące. Twórca celowo postawił na dynamiczny montaż i śmiałą, jaskrawą paletę barw, które potęgują żywiołowość występów na żywo, tak intensywną, że oglądając je można niemal poczuć vibe hip-hopowych imprez i ten specyficzny rodzaj haju. Całość skutecznie przypomina, że muzyka to potęga - coś, co może uczynić jednostkę prawdziwie widoczną, wysłuchaną. A przecież właśnie o to chodzi. Bo hip-hop zawsze wyrastał z buntu.