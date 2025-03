Pamiętacie kopytko? Jeden z najbardziej kultowych polskich spotów powraca w Plushu

W polskiej popkulturze istnieją reklamy, które przeszły do historii, a jedną z nich jest legendarny spot „Kopytko” autorstwa kabaretu Mumio. Ten absurdalny, ale niezwykle charakterystyczny klip reklamowy dla sieci Plus stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i zapadających w pamięć spotów w historii polskiej reklamy.



Kabaret Mumio, znany ze swojego unikalnego, surrealistycznego humoru, w 2005 r. rozpoczął współpracę z operatorem sieci Plus. To właśnie wtedy powstała seria reklam bazujących na nonsensownym, często wręcz dadaistycznym humorze, pełnym nieoczekiwanych zwrotów akcji i dziwacznych dialogów. Dzięki tym kampaniom Mumio na stałe wpisało się w świadomość widzów, a ich reklamy stały się fenomenem, wykraczającym poza standardy klasycznej promocji produktów.



Jednym z najbardziej kultowych spotów tej serii była właśnie reklama „Kopytko”. Cała zabawa nie opierała się wyłącznie na samym haśle, ale też na specyficznej grze aktorskiej członków Mumio: ich poważnych minach, niezręcznych pauzach i absurdalnym napięciu między bohaterami. Była to esencja ich stylu.



Albo i wciąż jest.