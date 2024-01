Oglądając ten film historyczny, nie uwierzysz, że zrobili go Polacy. "Kos" to kawał kinowego mięsa

Bo wiecie, jak to zazwyczaj w polskim kinie historycznym bywa. Nie ma sceny bez patosu, nie ma linii dialogowej, która by nie podkreślała naszej martyrologii. Widzom wbija się w nich patriotyzm tak bardzo, że im uszami wychodzi. "Kos" nie należy do takich filmów. Stojący za kamerą Paweł Maślona patosu nie lubi, a martyrologią wręcz gardzi. Polska nie jest więc tutaj Chrystusem narodów, a wielcy Polacy za miliony nie cierpią, ani za miliony nie umierają. Scenarzysta Michał Zieliński postanowił bowiem odbrązowić Tadeusza Kościuszkę. Wyciągnąć go z podręczników szkolnych i oddać ludowi. Nie po to, aby nas zanudził nadmiernym dydaktyzmem, tylko jednak dostarczył rozrywki.



Akcja rozpoczyna się w przeddzień insurekcji kościuszkowskiej, kiedy to generał Tadeusz Kościuszko wraca do Polski. Wcześniej był w Stanach Zjednoczonych, gdzie pomagał George'owi Washingtonowi wywalczyć Amerykanom niepodległość. Zdobyte wtedy doświadczenia postanawia wykorzystać na rodzimym gruncie, więc chce, aby szlachta zjednoczyła się z chłopstwem przeciwko mocarstwom okupującym nasze ziemie. Nikłe się wydają jednak na to szanse, bo gdy tylko przybywa do ojczyzny, widzi, jak szlachcic znęca się nad chłopem. Wraz z wiernym towarzyszem, wyzwolonym niewolnikiem Domingiem skutecznie oprawcę pogoni.



