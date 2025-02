Krew z krwi 3: Polacy 10 lat czekali na powrót tego kryminału. Było warto

Oprócz sensacyjnych fragmentów pojawiają się również wątki związane z rodziną Carmen, której życie zostaje wywrócone do góry nogami po wyjściu z kobiety z więzienia, a także relacji Roty-Majewskiej z dziećmi. Szczególnie interesujący wydaje się być tu wątek Carmen z Frankiem - mimo że syn niejako postanowił pójść w ślady matki, a jego udział w występku jest nie do podważenia, Carmen wciąż próbuje go chronić. To, co również jest warte uwagi, to relacja głównej bohaterki z przyjaciółką Sandrą (Izabela Kuna) - ten wątek jest również z jednym z bardziej zaskakujących i ciekawych.