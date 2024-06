Max prezentuje serial o oszustwach polskiego biznesmena. Właściciel hoteli jest ścigany listem gończym

Miniserial dokumentalny "Król Zanzibaru" to trzyodcinkowa produkcja, która odkrywa kulisy piramidy finansowej Wojciecha Żabińskiego. Biznesmen, który w sieci znany był jako "Wojtek z Zanzibaru", w 2017 r. otworzył biznes hotelarski na Zanzibarze, który stopniowo zaczął rozbudowywać. Początkowo posiadał jedynie trzy hotele, a skończył jako właściciel niemal całego wybrzeża. Przełom w jego biznesie nastąpił podczas pandemii COVID-19 - właśnie wtedy można zanotować jednocześnie sukces Żabińskiego, ale i jego upadek.



Od 2020 r. Zanzibar cieszył się sporym zainteresowaniem polskich turystów ze względu na brak obostrzeń, co zostało błyskawicznie wykorzystane przez Żabińskiego - postanowił on założyć wówczas sieć hoteli Pili Pili, co szybko zapewniło mu status lokalnego celebryty. Swoją charyzmą, aktywnością w mediach społecznościowych i w zasadzie nieograniczoną liczbą rabatów przyciągał na Zanzibar masę gości, w tym polskich celebrytów. Pogoń za normalnością w czasach światowej kwarantanny przysłoniła ludziom to, co krył biznes Żabińskiego - problemy finansowe, zwolnienia i setki naciągniętych turystów.