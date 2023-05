Prequel wielkiego hitu Netfliksa bawi się historią bez skrupułów. I wychodzi mu to całkiem nieźle

"To nie lekcja historii, to fikcja inspirowana faktami. Wszelkie odstępstwa autorki tych słów od prawdy są zamierzone" - oznajmia znany z "Bridgertonów" głos Lady Whistledown w prologu "Królowej Charlotty". Twórcy uparcie przypominają historycznym purystom, że ich produkcja - podobnie jak, dajmy na to, "Wielka" od Hulu - bawi się historią, fantazjując o minionej epoce. Podobnie jak w oryginale, i tutaj mamy do czynienia z ciekawą kompozycją: dbałością o odwzorowanie etykiety (nawet takich drobiazgów, jak sposób trzymania wachlarza), dopieszczoną scenografią czy pełnym obrazem klasowej dyskryminacji, które kontrastują z licznymi anachronizmami. Fakt, że obcujemy z alternatywną wersją epoki regencyjnej, był i jest podkreślany; 1. sezon "Bridgertonów" wyjaśnił nawet odsunięcie na dalszy plan motywów kolonializmu, nierówności czy rasizmu (co niektórzy ewidentnie przeoczyli) - ta decyzja pozwoliła skupić się na czystym melodramacie, zabawie romansowymi tropami, intrygach i skandalach miłosnych. Rzecz jasna, przemycając kilka ciekawych komentarzy, ale rezygnując (słusznie) z próby złapania zbyt wielu srok za ogon.



"Królowa Charlotta" skupia się na zmaganiach bohaterki z zupełnie nową rolą członkini rodziny królewskiej. Serialowa Zofia musi nauczyć się reguł zawiłej polityki dworu, nieustannie panując nad emocjami i porywami serca. Przede wszystkim jednak musi pojąć, jak należy rządzić - i przywyknąć do codziennej walki. Siłą rzeczy nigdy już nie będzie tą samą, zwyczajną Charlottą, co przed ślubem.