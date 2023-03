W latach 80. kolejni twórcy tak zarżnęli konwencję slasherów, że nie było już czego zbierać. W kolejnej dekadzie Wes Craven postanowił wzbogacić ją o postmodernistyczną samoświadomość. Zrobił to oczywiście w "Nowym koszmarze Wesa Cravena". Jednakże dopiero sukces jego "Krzyku" rozpoczął modę na zabawę w horror. Film zapraszał widzów do gry w skojarzenia, rozbierając schemat na części pierwsze. Był przy tym przepełniony humorem. Ewidentnie dostaliśmy produkcję od fanów dla fanów. Twórcy wprost mówili nam, że oni wiedzą, że my wiemy i możemy razem się pośmiać. Bo przecież i tak dadzą nam to, czego oczekujemy: krwawe morderstwa.



"Krzyk" stanął w awangardzie zmian w slasherach, a jego kolejne części skrzętnie dokumentowały i komentowały tak schematy horrorowych sequeli, jak i ewolucję samej konwencji podgatunku. Piąta odsłona serii okazała się jednak spóźniona. Pojawiła się, kiedy zasady requeli zostały już ustalone. Oczywiście za sprawą "Halloween". Jako sequel jest to kontynuacja, ale tej pierwszej części - jako reboot wszystkie pozostałe uznaje za błąd i je kasuje. Mówiąc w telegraficznym skrócie, requel ma łączyć stare z nowym. Bohaterowie oryginału stają więc w jednym szeregu z młodymi postaciami, aby dana franczyza mogła wybić się na plecach pierwowzoru i zacząć działać według własnych zasad. To taka filmowa forma gentryfikacji. Budowa osiedla na fundamentach getta, jak w nowym "Candymanie".



