Gonciarz odpowiada na zarzuty. Mówi że jest ofiarą i idzie na policję

Youtuber w materiale opisuje, jak poznał Darię Dąbrowską. Od początku mówił jej, że jest w ciężkim momencie życia i nie jest gotowy na związek. Zaproponował jej inne formy znajomości, lecz Dąbrowska nie chciała się na nie zgodzić. Między nimi doszło do kilku spotkań, po czym postanowili zakończyć znajomość. I choć wydawało się, że każde pójdzie w swoją stronę, Dąbrowska miała m.in. w mediach społecznościowych obczerniać Gonciarza, pisać o nim niepochlebne rzeczy, czy skłócać nawet ich wspólnych znajomych. W pewnym momencie informacji obciążających Gonciarza było zbyt dużo. Doszło do tego, iż youtuber poprosił nawet swoich znajomych o to, by monitorowali sytuację na profilach Darii Dąbrowskiej.