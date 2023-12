Nieznane zdjęcie z życia księżnej Diany trafiło na aukcję. Kosztuje majątek

Pashley zmarł w 2014 roku, a teraz jego rodzina wystawiła na aukcję wyjątkowe archiwum, w tym zdjęcie z księżną Dianą. Nowy nabywca zapłacił za nie sporą gotówkę, bo aż 7 tys. funtów, czyli ponad 35 tys. zł. To jeszcze nie wszystko, gdyż na licytację trafiło też 13 rodzinnych świątecznych kartek, które swego czasu księżna wysyłała do zaprzyjaźnionego projektanta. Ci, którzy mają ochotę podejrzeć fabularyzowane życie rodziny królewskiej, wciąż mogą oglądać 6. sezonów "The Crown", dostępnych na Netfliksie. Niedawno na platformie zagościła druga część ostatniego sezonu.