Ten program TVP był bardzo mroczny, lecz niósł pomoc innym. Po 27 latach schodzi z anteny

"Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie" zagościł na antenie TVP we wrześniu 1996 roku. Format wymyślił Andrzej Minko, który zaprosił do współpracy reportera Gazety Wyborczej - Wojciecha Tochmana. Prace nad konstrukcją formatu dziennikarze prowadzili od kwietnia 1996 roku do września tego samego roku. Głównym zadaniem programu było pomaganie rodzinom osób zaginionych w poszukiwaniu ich bliskich. W programie zawsze było też miejsce na materiały reporterskie, rozmowy z rodzinami oraz bliskimi poszukiwanych. W każdym wydaniu programu przedstawiano od 4 do 6 spraw.