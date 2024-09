U Kuby Wojewódzkiego dziennikarz i profesor próbowali powstrzymać Różalskiego przed gadaniem głupot. Polegli

Najlepsze jednak wydarzyło się trochę później, bo Marcin Różalski zaczął program od tego, że on co prawda profesora Dudka nie zna, ale sam identyfikuje się jako profesor. Bo wiecie – he he – „w modzie identyfikowania się jako hipopotamy, ja się identyfikuje jako profesor”, naśmiewa się Różalski z bardzo liberalnego przecież prawa do określenia własnej tożsamości. Choć Wojewódzki próbował polemizować z dość chaotycznie przedstawianymi argumentami, to Różalski zakrzyczał wszystkich, to rzucił krawędziowym żartem, to przywołał kilka fekalnych metafor.