Lady Gaga jako Harley Quinn prezentuje się równie dobrze co Joaquin Phenix jako Joker i jest spora szansa na to, że fanom ta kreacja przypadnie do gustu. Spodziewamy się, że to będzie zupełnie inna interpretacja tej bohaterki niż ta w wykonaniu Margot Robbie, która wcielała się w tę postać w filmach „Legion samobójców”, „Ptaki Nocy” i „The Suicide Squad” (co przy tym ciekawe, akurat jej wersja Harleen Quinzel może trafić do nowych filmów i seriali DC z tego głównego uniwersum).