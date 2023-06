Lady Gaga została ambasadorką koncernu farmaceutycznego. I się zaczęło

Migrena to przewlekła choroba objawiająca się silnymi bólami głowy, którym często towarzyszą też inne objawy. Epizodyczne napady często przekształcają się w chroniczne. Klasyfikacja ICHD-3 definiuje migrenę przewlekłą jako ból głowy występujący co najmniej 15 dni w miesiącu przez ponad 3 miesiące, mający cechy migrenowego bólu głowy co najmniej 8 dni w miesiącu. Choroba dotyka głównie kobiety - 3-4 razy częściej niż mężczyzn, w grupie od 25 do 55 lat, a zatem osoby w okresie najwyższej aktywności zawodowej, zdolne do prokreacji.