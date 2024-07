"Lalka" Bolesława Prusa początkowo była publikowana w formie odcinków między 1887 a 1889 rokiem w "Kurierze Codziennym", a jako powieść została wydana po raz pierwszy w 1890 r. Opus magnum pisarza, które uważane jest za arcydzieło polskiej literatury skupia się na warszawskim kupcu Stanisławie Wokulskim, który zaczyna żywić uczucia do Izabeli Łęckiej, zubożałej arystokratki. Mimo ostrzeżeń swojego przyjaciela i współpracownika Ignacego Rzeckiego, Wokulski usiłuje walczyć o względy kobiety, co nieuchronnie prowadzi go do autodestrukcji. Akcja powieści rozgrywa się w latach 1878-1879, ponad dekadę po klęsce powstania styczniowego.