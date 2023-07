Dobra wiadomość dla fanów "Star Wars". Nagradzani twórcy jednego z najlepszych seriali ostatnich lat napiszą "Lando"!

Nowe zakulisowe informacje sprawiły, że oczekiwania względem serialu "Lando" znacząco wzrosły. Serwis Deadline donosi, że Justin Simien ("Nawiedzony dwór") nie jest już głównym twórcą i scenarzystą produkcji z uniwersum "Star Wars". Dla wielu rozczarowanych nowym filmem widzów jest to naprawdę dobra wiadomość.



Tym bardziej, że podmieniono go na naprawdę mocne nazwiska. Okazało się, że scenariusze do wszystkich odcinków serii napiszą bracia Donald i Steven Glover, odpowiadający za znakomity "Rój" oraz, przede wszystkim, wybitną "Atlantę" - wielokrotnie nagradzaną (Emmy, Złote Globy) i bardzo wysoko ocenianą produkcję, którą wielu dziennikarzy okrzyknęło jednym z najlepszych i najważniejszych seriali dekady.