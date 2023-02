Widzowie na całym świecie pytają o zakończenie 6. odcinka "The Last of Us". Odpowiadamy

Nie obawiajcie się - serial "The Last of Us" pozostaje wierny oryginałowi i mimo poszczególnych modyfikacji czy wprowadzenia nowych wątków i postaci, nie zamierza nagle naruszać rdzenia tej opowieści. Twórcy mają jeszcze sporo do opowiedzenia o serialowym Joelu.



Fakt, że Joel został ciężko ranny, to kolejne istotne wydarzenie, które znacząco wpłynie na relację i sposób rozumowania bohaterów. Oto spełniają się największe obawy mężczyzny - nie udało mu się obronić, a teraz być może Ellie będzie musiała radzić sobie sama. Nastolatka też zdaje sobie sprawę, że Joel naprawdę jest jej niezbędny - potrzebuje go, by przeżyć. Przyznaje to na głos i płacze.



Teraz przyszedł czas, by opowieść skupiła się na dziewczynce - zdradziła nam kilka szczegółów z jej przeszłości, pokazała, przez co musiała przejść i raz jeszcze zmusiła do samodzielności. Zaistniała sytuacja odwróci role i sprawi, że tym razem to Ellie będzie musiała zaopiekować się Joelem. Jeśli się jej powiedzie, Joel otrzyma emocjonalne narzędzia do walki z paraliżującym go strachem. W epizodzie 7. zobaczymy wątki z dodatku "Left Behind". Do końca zostały już tylko trzy odcinki.